«Панцирь»-перевёртыш оттащили с трассы во Владивостоке

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-11T13:37:07+03:00

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К вечеру понедельника, 11 марта, с трассы Владивостока убрали опрокинувшийся под мостом и перекрывший обе полосы зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».

Как рассказали в ГИБДД по Владивостоку, с помощью экстренно подогнанного подъемного крана КамАЗ подняли, движение возобновилось по обеим полосам.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что причиной аварии, вероятнее всего, стали неровности асфальта. Между тем, анонимные эксперты в соцсетях немедленно вспомнили, что шасси — четырёхосный КамАЗ — изначально признавали не самым подходящим для ЗРПК именно из-за его неустойчивости под комплексом.

ИСТОЧНИК KP.RU