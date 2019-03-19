Маму школьника, который едва не лишил 11-летнего мальчика зрения, наказали

СЕГОДНЯ 08:05 2019-03-19T08:08:23+03:00

После всех необходимых мероприятий сотрудники полиции передадут материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Историей, произошедшей накануне 8 марта в одной из школ Владивостока, занялись правоохранительные органы. Полиция проводит проверки и уже составила административный протокол в отношении матери обидчика.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», вопиющий инцидент случился в школе №80. Семиклассник оскорбил школьника, что помладше, а после нанёс сокрушительный удар в глаз. Последний получил серьёзные травмы и попал на больничную койку, а после - перенёс непростую операцию на глаза. Сейчас специалисты назначили ряд проведения судебно-медицинских исследований, чтобы установить, насколько тяжёлый вред здоровью получил ученик четвёртого класса.

На странице Тимура Т. в социальной сети много нецензурных выражений и агрессивных комментариев в адрес других пользователей. Фото: социальные сети.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку корреспонденту «КП» сообщили, что по факту произошедшего уже проводятся все необходимые проверки. На маму обидчика правоохранительные органы составили административный протокол по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав, а также интересов несовершеннолетних.

После всех необходимых мероприятий сотрудники полиции передадут материалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. К Тимуру Т., который нанёс Ване К. серьёзную траву, пока примут меры только воспитательного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU