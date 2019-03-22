На выходных в Приморье снова может выпасть снег

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-22T09:54:55+03:00

Об этом заявляют синоптики, но с небольшой вероятностью

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Из-за смещающихся на территории края фронтальных разделов в Приморье на выходных ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха всё же порадует местных жителей от -3 до +6 °C.

По данным сайта Примпогода, в эту субботу после обеда Владивостоке возможен небольшой снег. Об этом синоптики заявляют с вероятность в 40 %. При условии, что в этот день на небе будет облачно, воздух прогреется до 0…+3 °C. Минимальные температуры воздуха будут колебаться от трёх до шести градусов со знаком минус.

В воскресенье погода в дальневосточной столице улучшиться. Ранее об в прямом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» этом заявил пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. Температура воздуха днём повысится ещё на два градуса – максимум составит +5…+7 °C.

Ночью в субботу и воскресенье будет холодно. Температура воздуха составит −10…−16 °C, на побережье 0…−8 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU