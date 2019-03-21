СЕГОДНЯ 00:00 2019-03-21T07:54:46+03:00

«Народный адвокат» и перевод стрелок - на радио «Комсомольская правда» - Приморье» 00:00 00:00

Сегодня с 8 часов на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим новости из «китовой тюрьмы», ещё один школьный скандал, места для регистрации брака, кинопремьеры недели и мнения по поводу перевода стрелок на час вперед в марте.

В 10 часов к ведущим присоединится адвокат Алексей Ананьев. Поговорим о том, как будет реализован на практике закон о борьбе с фейковыми новостями, что такое экстремизм в интернете и что должен знать любой пользователь соцсетей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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