2019-03-21T07:54:46+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

«Народный адвокат» и перевод стрелок - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

«Народный адвокат» и перевод стрелок - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»«Народный адвокат» и перевод стрелок - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 21 марта на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

«Народный адвокат» и перевод стрелок - на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

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Сегодня с 8 часов на радио «Комсомольская правда» - Приморье» обсудим новости из «китовой тюрьмы», ещё один школьный скандал, места для регистрации брака, кинопремьеры недели и мнения по поводу перевода стрелок на час вперед в марте.

В 10 часов к ведущим присоединится адвокат Алексей Ананьев. Поговорим о том, как будет реализован на практике закон о борьбе с фейковыми новостями, что такое экстремизм в интернете и что должен знать любой пользователь соцсетей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

«Народный адвокат» и перевод стрелок - на радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Скачать передачу [mp3, 129.2 МБ]
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