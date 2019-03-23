2019-03-23T03:44:25+03:00
Общество

Синоптики Приморья рассказали, чего ждать после обеда в субботу

Утром появился уточненный прогноз погоды
Ксения КРЫМОВА
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Самым холодным этот день во Владивостоке был в 1995 году, а самым теплым - в 1953. Фото: dv.kp.ruСамым холодным этот день во Владивостоке был в 1995 году, а самым теплым - в 1953. Фото: dv.kp.ru
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После погодных сюрпризов в течение недели приморцы ждут, какими будут начавшиеся выходные. Накануне «Комсомольская правда» предупреждала, что снова может пойти снег. Сегодня, 23 марта, на сайте Примпогода появился уточненный прогноз, который подтверждает осадки.

- В эту субботу в крае наблюдается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки – снег и мокрый снег. В некоторых районах прогнозируем гололедицу на дорогах. Что касается ветра, то он сегодня в Приморье – западный, умеренный. Температура воздуха - от минус трех до пяти градусов выше нуля, - сообщили синоптики.

Конкретно во Владивостоке после обеда возможен слабый снег. К вечеру усилится юго-восточный ветер, а термометры покажут в течение дня 0...+2°C. Самым холодным этот день в краевой столице был в 1995 году – почти 13 градусов мороза, а самым теплым - в 1953 году: 11,5 градусов выше нуля.

В Уссурийске 23 марта - облачно, в конце дня есть вероятность небольшого снега. Северо-западный умеренный ветер, который усилится вечером. Температура воздуха +2...+4°C.

В Находке - переменная облачность, в конце дня небольшие осадки с вероятностью 60%. Северо-западный, в основном умеренный ветер, который станет ощутимым к концу субботы. Температура воздуха в этом портовом городе +2...+4°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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