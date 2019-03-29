На Приморье идет небольшой апрельский снег

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-29T10:39:45+03:00

Календарная весна - это еще не повод для прекращения зимних осадков. Фото: primpogoda.ru

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Сегодня, 29 марта, появилась информация синоптиков о том, какой будет погода в начале апреля. Первый день нового месяца придется на понедельник.

- В начале апреля характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым. Температура воздуха по ночам от ноля до минус 11 градусов, а в горных районах при прояснениях еще холоднее – до минус 17. Днем +2…+9 °С, но на северо-востоке холоднее: до минус трех. Над регионом пройдет очередной фронтальный раздел, и он вызовет местами небольшой снег, - рассказала «КП» - Владивосток» главный редактор сайта Примпогода Марина Парфенова.

Она уточнила, что в краевой столице в начале апреля осадков не ожидается.

По данным многолетних наблюдений, наиболее холодным апрель в Приморском крае был в 1979 и 1980 годах. В континентальных районах он вообще является самым ветреным месяцем.

Накануне «Комсомолка» сообщала, какой будет погода на выходных во Владивостоке и на остальной территории края.

ИСТОЧНИК KP.RU