Март попрощается с приморцами снегом и дождем

СЕГОДНЯ 01:43 2019-03-31T01:43:19+03:00

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Последний день марта в Приморье может завершиться осадками. По прогнозам синоптиков, дождь, переходящий в снег ожидается в различных районах края. По сообщению портала «Примпогода», вероятность осадков 80%.

31 марта погода в Приморском крае зависит от поля пониженного атмосферного давления. В воскресенье ожидается переменная облачность, небольшой или умеренный снег, в зависимости от района. При юго-западном умеренном температура воздуха составит -5...+8°C.

В столице Приморья облачно, ветер северный. К вечеру ветер изменит направление на юго-западное, при этом ожидаются осадки – дождь, переходящий в снег. Воздух в заключительный день марта прогреется до +6°C.

С 60% вероятностью снег пойдет и в Уссурийске. При северо-восточном и северном умеренном ветре температура воздуха составит +5...+7°C. Идентичная температура воздуха ожидается и в Находке. Однако в этом приморском городе вероятность выпадения осадков вдвое меньше. Будет дуть северный, северо-западный умеренный ветер, который вечером изменится до сильного.

На большей части края снег с дождем прогнозируются и в первых числах апреля. Атмосферное давление начнет расти к середине новой рабочей недели. С повышением температуры осадки прекратятся.

По наблюдениям синоптиков, самым холодным 31 марта оказалось в 1941 году. Тогда температура воздуха составила −9,6 °С. А тремя годами ранее был зафиксирован рекордный максимум +13,9 °С.

На Приморье идет небольшой апрельский снег

ИСТОЧНИК KP.RU