Одну из главных транспортных артерий Владивостока заблокировала фура
Проспект Красоты во Владивостоке оказался частично перекрыт в воскресенье утром. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», движение перекрыто от дома №74 на Всеволода Сибирцева в направлении центра города. Причиной ограничения проезда стало ДТП с участием длинномера.
По свидетельствам очевидцев, фура перекрыла полосы во всех направлениях на проспекте Красоты. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб и тяжёлая техника. Объезд осуществляется по бетонной дороге на Авангард и другим близлежащим улицам. Участникам дорожного движения, собирающимся в район Шилкинской, Всеволода Сибирцева и фуникулера, стоит заранее продумать свой маршрут.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Фото:Dpscontrol_125rus
«КП»-Владивосток» сообщала, что накануне вечером в районе Авангарда произошло массовое ДТП. Из-за спешки одного из водителей, столкнулись три авто. Мужчина не пропустил пожарную машину. В аварии пострадала девушка.
Полицейские следят за безопасностью движения. Фото:Dpscontrol_125rus
Во Владивостоке произошла массовая авария с участием пожарной машины
ИСТОЧНИК KP.RU