2019-03-31T03:28:05+03:00
Происшествия

Одну из главных транспортных артерий Владивостока заблокировала фура

Длинномер заблокировал проезд на проспекте Красоты
Милана СОКОЛ
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Большегруз перекрыл все полосы. Фото: Dpscontrol_125rusБольшегруз перекрыл все полосы. Фото: Dpscontrol_125rus
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Проспект Красоты во Владивостоке оказался частично перекрыт в воскресенье утром. Как выяснил корреспондент «Комсомолки», движение перекрыто от дома №74 на Всеволода Сибирцева в направлении центра города. Причиной ограничения проезда стало ДТП с участием длинномера.

По свидетельствам очевидцев, фура перекрыла полосы во всех направлениях на проспекте Красоты. На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники экстренных служб и тяжёлая техника. Объезд осуществляется по бетонной дороге на Авангард и другим близлежащим улицам. Участникам дорожного движения, собирающимся в район Шилкинской, Всеволода Сибирцева и фуникулера, стоит заранее продумать свой маршрут.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Фото:Dpscontrol_125rus

На месте работают сотрудники экстренных служб. Фото:Dpscontrol_125rus

«КП»-Владивосток» сообщала, что накануне вечером в районе Авангарда произошло массовое ДТП. Из-за спешки одного из водителей, столкнулись три авто. Мужчина не пропустил пожарную машину. В аварии пострадала девушка.

Полицейские следят за безопасностью движения. Фото:Dpscontrol_125rus

Полицейские следят за безопасностью движения. Фото:Dpscontrol_125rus

Во Владивостоке произошла массовая авария с участием пожарной машины

ИСТОЧНИК KP.RU

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