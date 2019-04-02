Приговор экс-мэру Владивостока огласят 3 апреля

СЕГОДНЯ 03:33 2019-04-02T03:33:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд перенес заседание по оглашению приговора бывшему главе Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею Пушкареву, а также предпринимателю Андрею Лушникову. По имеющимся данным, Тверской суд Москвы огласит приговор 3 апреля. Начало в 11 часов утра по московскому времени. До этого планировалось, что суд пройдет во вторник, 2 апреля.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что прокуратура просит лишить экс-мэра Владивостока свободы на 17 лет, а также оштрафовать на 500 миллионов рублей. Игоря Пушкарева обвиняют в коррупции. Как считает следствие, вместе с братом Андреем Пушкаревым и предпринимателем Андреем Лушниковым бывший глава дальневосточной столицы организовали преступную группировку. Цель - хищение бюджетных средств.

Игоря Пушкарева задержали 1 июня 2016 года, а после - доставили в Москву. В марте 2017 года Басманный суд временно отстранил мэра от должности. Уже 3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном сложении полномочий градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU