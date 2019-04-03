Президент России уволил руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю и его заместителя

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-03T11:05:19+03:00

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Владимир Путин подписал указ об увольнении главного следователя Приморского края и его заместителя. Теперь руководить ведомством будет подполковник юстиции Кирилл Пересыпкин.

Официального указа пока что не было. Однако информацию об увольнении руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю, генерал-майор юстиции Сергея Грызыхина и его заместителя, полковника юстиции Виталия Герлица корреспонденту «Комсомольской правды» подтвердил источник, близкий к ситуации.

В качестве исполняющего обязанности на сайте ведомства уже с марта значится заместитель руководителя следственного управления Кирилл Пересыпкин.

В должность Сергей Грызыхин вступил в августе 2017 года. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в конце 2018 года председатель Следственного комитета отстранил руководителя приморского ведомства от работы из-за низких показателей. В отношении него Александр Бастрыкин даже поручил назначить служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU