Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:44 2019-04-09T04:45:10+03:00

Две женщины сейчас находятся в больнице, одна из них - в очень тяжелом состоянии [фото]

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Полиция задержала водителя, который въехал в автобусную остановку во Владивостоке. В УМВД сообщили подробности страшной аварии, в результате которой серьезно пострадали два человека. Одна из женщин сейчас находится в реанимации, за ее жизнь борются медики.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что минувшим вечером во Владивостоке произошла серьезная авария. Неуправляемый автомобиль марки Subaru Forester влетел в остановку, где стояли люди. В пресс-службы УМВД сообщили, что за рулем кроссовера находился молодой 23-летний парень.

Выяснилось, что в момент аварии рулевой был пьян. Еще одним «бонусом» стал тот факт, что у виновника ДТП отсутствовало водительское удостоверение -«лишенник». Помимо этого, парень и вовсе скрылся с места аварии. За все это стражи порядка составили в отношении него три административных протокола. Сейчас полиция уже задержала горе-водителя.

Остановка «Больница Рыбаков», в которую въехал кроссовер. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Что касается пострадавших женщин 42 и 52 лет - одна из них получила открытый перелом бедра, второй досталось больше. С сочетанными травмами врачи доставили пострадавшую в реанимацию и сейчас за ее жизнь борются медики.

По факту инцидента специалисты уже проводя т проверки и ряд исследований. Экспертиза установит степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевших в результате автоаварии.

ИСТОЧНИК KP.RU