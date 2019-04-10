На время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке сделают объездную грунтовую дорогу

СЕГОДНЯ 03:37 2019-04-10T03:37:44+03:00

Уже в 2019 году асфальт на этом участке дороги полностью поменяют

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Во вторник, 9 апреля, с рабочим визитом в Приморье побывал министр транспорта Евгений Дитрих. Чиновник и власти региона обсудили планы на будущее, а также старые и новые проекты. Помимо этого, министр транспорта проинспектировал улицы дальневосточной столицы. Одним из пунктов стал Некрасовский путепровод, который преобразится уже в 2019 году.

По словам главы Владивостока Олега Гуменюка, в текущем году городские дороги будут капитально отремонтированы. К примеру, в планах - поменять асфальт на Некрасовском путепроводе. Движение, которое на этом участке и без того плотное, теперь надо как-то разгрузить.

- Планируем открыть временную объездную дорогу в грунте от Кунгасного до проспекта 100-летия Владивостока. Уже на этой неделе проведем переговоры с РЖД, ГАИ и руководством нефтебазы по обустройству железнодорожного переезда, - добавил мэр Владивостока.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Евгений Дитрих подробно изучил процесс ремонта дорожного полотна в Приморье, обсудил новые проекты, среди которых - Владивостокская кольцевая дорога, а также проинспектировал стройку моста через реку Артемовка - часть транспортного коридора Приморье-1.

ИСТОЧНИК KP.RU