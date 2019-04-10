2019-04-10T03:37:44+03:00
Общество

На время ремонта Некрасовского путепровода во Владивостоке сделают объездную грунтовую дорогу

Уже в 2019 году асфальт на этом участке дороги полностью поменяют
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Губернатора Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Олег Гуменюк и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.Губернатора Приморского края Олег Кожемяко, мэр Владивостока Олег Гуменюк и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.Фото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Во вторник, 9 апреля, с рабочим визитом в Приморье побывал министр транспорта Евгений Дитрих. Чиновник и власти региона обсудили планы на будущее, а также старые и новые проекты. Помимо этого, министр транспорта проинспектировал улицы дальневосточной столицы. Одним из пунктов стал Некрасовский путепровод, который преобразится уже в 2019 году.

По словам главы Владивостока Олега Гуменюка, в текущем году городские дороги будут капитально отремонтированы. К примеру, в планах - поменять асфальт на Некрасовском путепроводе. Движение, которое на этом участке и без того плотное, теперь надо как-то разгрузить.

- Планируем открыть временную объездную дорогу в грунте от Кунгасного до проспекта 100-летия Владивостока. Уже на этой неделе проведем переговоры с РЖД, ГАИ и руководством нефтебазы по обустройству железнодорожного переезда, - добавил мэр Владивостока.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», Евгений Дитрих подробно изучил процесс ремонта дорожного полотна в Приморье, обсудил новые проекты, среди которых - Владивостокская кольцевая дорога, а также проинспектировал стройку моста через реку Артемовка - часть транспортного коридора Приморье-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморцы планировали продать баллон с опасным веществом за 18 миллионов рублей
ДРСК и ДГК провели «Уроки воды» для детей
Жительница Приморья угнала автомобиль, но покататься ей так и не удалось
Сталкиваемся с подобным впервые: водитель автобуса во Владивостоке ездил без удостоверения
В Приморье предприниматель из Артема хранил на складе просроченную рыбу
На ремонт Рудневского моста во Владивостоке потратят 200 миллионов рублей
«Бабушка и дедушка онлайн»: 228 приморских пенсионеров освоили цифровые технологии в 2019 году
Погода во Владивостоке и Приморье на 10 апреля 2019
15 штук сняли: в Приморье активизировались клещи
В Приморье наемный убийца отправится за решетку на 17 лет
Выносили на руках: на пожаре в Приморье экипаж ДПС спас пожилую семейную пару
В Приморье осужденные готовятся к «Тотальному диктанту»
В Приморье приехал министр транспорта Российской Федерации
Во Владивостоке приводят в порядок сквер Анны Щетининой
Пьяный и без водительского удостоверения: во Владивостоке задержали виновника жуткого ДТП во Владивостоке