ДРСК и ДГК провели «Уроки воды» для детей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-10T09:23:56+03:00

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Специалисты филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» и филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» провели «Уроки воды» для детей в детских домах Владивостока и Партизанска. В экологическом уроке в общей сложности приняли участие около сотни детей. В рамках уроков ребятам рассказали о водных ресурсах, их значимости для человечества и способах сбережения, а также на практике продемонстрировали окислительно-восстановительные реакции, определение щелочности и жесткости воды, реакцию разложения, изменение плотности воды и многое другое.

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«Химия — интересная наука, которая имеет немного скучный теоретический «фундамент». Несмотря на это, у нее есть познавательная практическая часть, с которой, в первую очередь, необходимо знакомить детей, — рассказала Татьяна Пилипченко, инженер-химик филиала «Приморские электрические сети».

По словам энергетиков, вся представленная практическая часть – это основа их работы.

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«Всё продемонстрированные ребятам эксперименты наглядно показывают нашу работу, ежедневно мы делаем десятки таких опытов. Думаю, для нас это хорошая возможность заинтересовать детей наукой, и, возможно, увидеть их в качестве коллег в скором будущем», — рассказала инженер-химик сетевой лаборатории Приморских тепловых сетей Анна Жужа.

Большое внимание в ходе «Урока воды» уделялось именно бережному отношению к водным ресурсам, на эту тему были показаны мультфильмы. В рамках урока ребята предлагали собственные идеи по снижению потребления пресной воды в быту. Весь пройденный материал закрепили небольшой викториной. По итогам мероприятия все участники получили памятные дипломы и сувениры.

ИСТОЧНИК KP.RU