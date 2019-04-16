Во Владивостоке снова заминировали два бизнес-центра

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-16T10:58:43+03:00

В понедельник эти же бизнес-центры точно также эвакуировали из-за сообщения о минировании. Фото: Артём КАБАНКОВ

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Во вторник, 16 апреля, по Владивостоку снова прокатилась волна минирований. Сообщения о взрывчатом устройстве поступили сразу в два здания в центре города - Fresh Plaza и Sky City. В полиции информацию об этом подтвердили.

В обед людей из двух бизнес-центров эвакуировали на улицу. К зданиям в оперативном порядке прибыли спецслужбы и бригады медиков. К слову, сегодня кто-то снова позвонил и сообщил о заложенном в здании взрывном устройстве. В полиции эту информацию тоже подтвердили, однако уточнили, что подтверждения она все же не нашла.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Шутник, который уже не в первый раз заставляет вздрогнуть сотрудников центров, может лишиться свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в понедельник эти же бизнес-центры точно также эвакуировали из-за сообщения о минировании. Известно, что это был телефонный звонок. Неизвестный заявил, что в двух бизнес-центрах заложены взрывные устройства. В здании Fresh Plaza об эвакуации посетителей и сотрудников центра оповестила пожарная сигнализация. Никакого предмета, похожего на взрывчатку, силовики так и не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU