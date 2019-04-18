2019-04-18T10:15:39+03:00
Общество

Приморцы участвовали в «Прямом разговоре» с общественностью и руководством ФСИН

На связь вышли 83 региона Российской Федерации
Оксана КИСЕЛЁВА
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В этой видеоконференции участвовали 83 субъекта РФ. Фото: 25.fsin.suВ этой видеоконференции участвовали 83 субъекта РФ. Фото: 25.fsin.su
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Начальник ГУФСИН России по Приморскому краю Вадим Версткин, который ранее побывал в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье», сейчас участвовал в общероссийском «Прямом разговоре». Видеоконференцию с представителями общественных наблюдательных комиссий 83 регионов страны совместно организовали Федеральная служба исполнения наказаний и Общественная палата страны.

- «Прямой разговор» состоялся под руководством первого заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудого. Такие встречи проходят с мая 2018 года. Наш регион представляли начальник главного управления ФСИН России по Приморскому краю генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин, а также помощник начальника по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Наталья Таранова, председатель ОНК Приморского края Татьяна Чернилевская и член общественной наблюдательной комиссии Евгений Рябов, - рассказала «КП» - Владивосток» руководитель пресс-службы регионального управления ФСИН Виктория Завьялова.

Руководители и члены ОНК из разных субъектов страны смогли напрямую задать вопросы руководству ведомства, начальникам территориальных органов уголовно-исполнительной системы, поделиться проблемами и своим опытом эффективного исполнения закона об общественном контроле. Следующая встреча назначена на декабрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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