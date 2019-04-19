2019-04-19T03:35:28+03:00
Общество

К берегам Владвостока прибило угнанный катер

Воришки похитили двигатель и бросили судно в открытом море
Артём КАБАНКОВ
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Катер обнаружили возле мыса КунгасныйКатер обнаружили возле мыса КунгасныйФото: dpscontrol_125rus
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К берегам Владивостока прибило бесхозный катер. Судно выбросило на камни в районе мыса Кунгасного.

Обнаружили его накануне, в конце рабочего дня. Как оказалось, утром 18 апреля катер угнали со стоянки на Русском острове. Воришки отвязали его со стоянки и сняли с катера двигатель – довольно дорогостоящий, фирмы Suzuki. Стоимость движка превышает 1,1 миллион рублей. После этого судно просто бросили в открытом море. Волнами его и прибило к берегу Владивостока.

Как сообщают очевидцы, хозяина катера уже нашли. Вероятно, теперь мужчина обратится в полицию с заявлением о краже. Если угонщиков найдут, то им грозит немалый срок – в конце концов, ущерб они нанесли очень приличный.

Стоит отметить, что к мысу Кунгасный уже не в первый раз прибивает бесхозные суда. В конце прошлого года на его побережье обнаружили северокорейскую шхуну. Лодка стояла в порту, но из-за сильного ветра ее сорвало с привязи и утащило в открытое море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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