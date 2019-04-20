Главная ярмарка Владивостока вернулась на центральную площадь

СЕГОДНЯ 01:17 2019-04-20T01:17:15+03:00

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После зимнего перерыва на центральной площади Владивостока возобновляет свою работу сельскохозяйственная ярмарка. Официальный ярмарочный сезон стартует в 9 утра 20 апреля. На главном продовольственном рынке города можно купить разнообразную продукцию от местных производителей и сельских хозяйств. Для дачников на ярмарке представлен большой выбор семян и саженцев.

Больше двухсот производителей из Приморья представят свою продукцию на ярмарке во Владивостоке. Уже по традиции здесь можно будет купить мед, овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, варенье, свежую выпечку и многое другое. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, в преддверии дачного сезона все желающие смогут приобрести семена и саженцы, которые представлены на ярмарке в изобилии.

20 апреля ярмарка на площади Борцам за власть Советов будет работать 09:00 до 18:00.В воскресенье посетить продовольственный рынок в центре города можно с 09:00 до 17:00. «Комсомолка» сообщала, что расписание ярмарок напрямую зависит от общегородских мероприятий на площади. Так, в связи с праздничными гуляньями на Пасху, торговля развернется на центральной площадке не в выходные, а 26 апреля.

Подробный режим работы ярмарок можно посмотреть на сайте «КП»-Владивосток».

Расписание общегородских ярмарок на центральной площади Владивостока в 2019 году

ИСТОЧНИК KP.RU