Переменчивая весенняя погода принесет в Приморье дождь, мороз и солнце

СЕГОДНЯ 02:54 2019-04-20T02:54:33+03:00

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Неустойчивая весенняя погода предоставит приморцам целый спектр климатических изменений. Начиная с выходных жителей края, ждет дождь, солнце и даже мороз, в зависимости от смещения антициклона. Температурный фон немного повысится на следующей неделе.

Как сообщала «Комсомолка», вечером в субботу в Приморье ожидаются осадки. Погоду в крае определяет поле пониженного атмосферного давления, по мере смещения фронта, дождь пройдёт в различных районах края. Вероятность выпадения осадков – 40%. По информации портала «Примпогода», во Владивостоке дождя не будет. В столице приморского края в субботу прогнозируется северо-западный умеренный ветер, во второй половине дня до сильного. Воздух прогреется от +8 до +10°C.

Весна продемонстрирует непостоянство в Приморье в начале новой рабочей недели. В понедельник под влиянием антициклона в крае ожидается солнечная погода. При этом в северных районах температура воздуха ночью опустится от −1 до −6 °C, в горной местности столбик термометра и вовсе покажет до −10°C. На южном побережье ожидается 0…+5 °C. Днём в континентальных районах прогнозируется +13…+21 °C, на побережье воздух максимально прогреется до +12 °C.

Вслед за пришедшим теплом в дальнейшем над Приморским краем будут смещаться фронтальные разделы. В связи с этим ожидается дождливая погода. По прогнозам специалистов, на следующей неделе во Владивостоке существенных осадков не будет. Однако и особого тепла жителям краевой столицы ждать не стоит. С моря будет выноситься низкая слоистая облачность, усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха ночью составит +6 °C, а днём +10 °C. Немного потеплеет в середине недели.

Приморцев ждут дождливые выходные

ИСТОЧНИК KP.RU