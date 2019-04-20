Больше двадцати тысяч жителей Владивостока вышли на городской субботник

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-20T10:43:37+03:00

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Больше 20 тысяч жителей Владивостока приняли участие в городском субботнике, 20 апреля. Масштабное мероприятие собрало неравнодушных горожан, желающих навести порядок и облагородить столицу Приморья. На помощь людям вышла специализированная техника – 135 единиц.

Тяжелая техника помогает в уборке.Фото:администрация Владивостока

Администрация Владивостока подвела первые промежуточные итоги субботника. По сообщению пресс-службы ведомства, на уборку городских улиц вышли 22, 5 тысячи человек. В их число вошли неравнодушные горожане, представители различных организаций и общественных объединений, работники ТСЖ, ЖСК и ГСК, управляющих компаний, сотрудники дорожных и коммунальных служб, специалисты различных сфер, включая образование, медицину и культуру.

В уборке приняли участие все желающие. Фото:администрация Владивостока

Инициативные жители города наводят порядок в своих дворах, около предприятий, в лесопарковой зоне, а также на прибрежной полосе и других территориях Владивостока. Лишь по предварительным подсчетам, во время субботника собрано больше 9000 кубометров мусора и 1900 автопокрышек. Вывозить мусор помогают трактора и самосвалы муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и других компаний.

Мусор с городских улиц вывозят на полигон с помощью тяжелой техники. Фото:администрация Владивостока

Помимо основной уборки мусора и листвы, горожане облагораживают местность: красят скамейки, обновляют цветники, высаживают саженцы деревьев. Стараниями общественности в городе сегодня появились 350 саженцев рябины, сакуры, яблони, вишни, ели, а также 3000 цветов и 1300 кустарников. Не остался безучастным к судьбе города и его глава. Олег Гуменюк высадил саженцы деревьев на территории депутатской аллеи и Покровского парка.

Глава Владивостока присоединился к горожанам. Фото:администрация Владивостока

«КП»-Владивосток» ранее писала, что масштабные мероприятия по уборке проходят на территории всего Приморья. В общекраевом субботнике принял участие глава региона Олег Кожемяко

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Жители города облагораживают местность.Фото:администрация Владивостока

Масштабный субботник проходит в Приморье

ИСТОЧНИК KP.RU