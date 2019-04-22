2019-04-22T09:42:27+03:00
Общество

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом

Спортивное мероприятие «на воде», доступное всем желающим
Поделиться:
Изменить размер текста:

Vladivostok Boat Show XI состоится во Владивостоке на территории яхт-клуба «Семь футов» с 17 по 19 мая. Участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а также стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.

По традиции в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!

- В прошлые годы Vladivostok Boat Show запомнился гостям фестивалем водных видов спорта. По просьбам постоянных участников мы решили не отступать от традиции. В программе фестиваля этого года предполагаются любительские соревнования на sup-досках и регаты. В соревнованиях может принять участие любой желающий. Опыт не обязателен! Самое главное - желание, а также спортивная форма одежды, - говорит Виктория Кидяева, исполнительный директор Vladivostok Boat Show.

- Не за горами лето, море, а значит - пора парусных регат! Попробовать себя в роли яхтсмена, я уверен, должен каждый! Попробуете один раз, а потом придете снова и приведете за собой всех своих друзей, как это было у меня! Ведь это не просто развлечение, это еще и романтика, спорт, новые эмоции. Регата - это возможность для каждого жителя или гостя города получить море драйва, впечатлений и почувствовать себя настоящим морским волком. Находясь рядом с морем невозможно не использовать такой шанс! - сказал Сергей Мудров, участник регаты «Гонка под парусом - 2017, 2018».

Из всего экстремального, что я пробовала в жизни, в том числе парус - это исключительно из жажды нового и полного доверия мужчине. Если нет рядом того, кому я могу довериться с завязанными глазами, я не пойду. Так было с прорубью, с мотоциклом, с вертолетом, с яхтой.... И, скорее всего, это не финал. Кажется, регата становится моим хобби. Эмоции - незабываемые! Мечтаю принять участие в регате серии гонок Большого шлема, в Королевская регата Copa del Rey 2019! - рассказывает Екатерина Демина, участник регаты «Гонка под парусом - 2017».

Гонка под парусом открывает серию любительских регат, которые традиционно проходят в яхт-клубе в течение всего сезона. Любой желающий сможет попробовать себя в роли яхтсмена и выйти в море.

Условия участия в регате и регистрация на регату по номеру телефона: +7 (914) 968 41 49. По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки. Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Справка «КП»

Vladivostok Boat Show - это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 25 по 27 апреля во Владивостоке пройдёт 26-я международная строительная выставка «Город»
Мужчина хотел пронести в колонию 13 мобильников, спрятанных в ведрах с краской
В Приморье назначен новый руководитель жилищной инспекции
Пьяный приморец угробил свою пассажирку в жуткой аварии
У Владивостока может появиться новый город-побратим
Приморцев ждет теплое начало рабочей недели
Приморские боксерши заняли призовые места на международном турнире в Москве
В Приморье пройдет неделя молодежной науки
Жителей Приморья приглашают обсудить краевой бюджет
Приморские синхронистки выиграли медали на всероссийских соревнованиях «Краса Сибири»
Италия намерена направить в Приморье делегацию для работы на ВЭФ-2019
Погода во Владивостоке и Приморье на 21 апреля
Больше двадцати тысяч жителей Владивостока вышли на городской субботник
Дополнительные электрички появились с началом дачного сезона в Приморье
В центре Владивостока престижный кроссовер вылетел на многолюдный тротуар
Переменчивая весенняя погода принесет в Приморье дождь, мороз и солнце
Главная ярмарка Владивостока вернулась на центральную площадь
Жительница Приморья угодила под колеса дорогого внедорожника
В Приморье полиция разыскивает двух мужчин
Приморцев ждут дождливые выходные
Сразу два лайнера посетят Приморье в один день
За минувшие сутки пожарные Приморья потушили четыре лесных пожара
В Приморье объявлена «Водная амнистия»
Спортивные соревнования на SUP доступны всем желающим!
Во Владивостоке пьяный водитель «Лексуса» устроил жесткую аварию
К берегам Владвостока прибило угнанный катер
На севере Приморья сегодня возможен небольшой дождь
Парень, снесший автобусную остановку во Владивостоке, стал фигурантом уголовного дела