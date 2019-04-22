С 25 по 27 апреля во Владивостоке пройдёт 26-я международная строительная выставка «Город»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-22T10:25:17+03:00

В этом году размах выставки стал еще больше, а программа - насыщенней и интересней

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Традиционной площадкой для проведения такой масштабной выставки стал КСК «Фетисов Арена»: 140 участников разместились более чем на 3 000 кв.м. закрытой площади. Крупногабаритную спецтехнику, элементы домов, ландшафтного дизайна и очистных сооружения в натуральную величину представит посетителям площадка под открытым небом, которая в этом году заняла более 1000 кв.м.

Для специалистов строительного комплекса выставка является лучшей возможностью, не выезжая за пределы региона, ознакомиться с продукцией ведущих производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга, Кемерово, Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Республик Бурятия и Башкортостан, а также из Китая и Финляндии.

Растёт среди участников и доля Приморских производителей, среди которых первые резиденты Свободного порта Владивосток и Территорий опережающего развития.

Ежегодно на выставке разворачивается спецэкспозиция «Сделано в Приморье».

Коллективную экспозицию приморских производителей представит на выставке Центр поддержки предпринимательства. Четыре приморские компании представят оборудование для производства бетона, асфальта, строительных материалов, стеклопластиковые арматуру и кладочную сетку, винтовой анкер, ампулы полимерные, пиломатериалы и готовую продукцию из различных пород древесины, дома из клееного бруса, фасадные и кровельные материалы.

Впервые на выставке пройдёт презентация новых строительных материалов – вспученного перлита, агроперлита, пеностекла и микросфер из вулканического пепла.

Проектировщики и архитекторы увидят на выставке широкий выбор материалов и технологий для малоэтажного строительства: профили ЛСТК, каркасные технологии, технологии двойного бруса, газобетон, кирпич, пенобетонные блоки, теплосберегающие стеновые блоки, японские панели, а так же готовые домокомплекты, монолитное домостроение с использованием несъемной опалубки, новая технология «деревянных кирпичей».

Напрямую с производителями можно заключить контракты на полную комплектацию объектов строительными и отделочными материалами, напольными, фасадными, кровельными материалами, инженерными системами водо-, газо-, теплоснабжения, трубопроводными системами, кабельной продукцией, электротехническим оборудованием, инструментом и крепежом, а также оборудованием и станками для производства материалов для строительной индустрии.

Выставке «Город» удаётся быть одинаково полезной как для специалистов строительного комплекса, так и для жителей Приморского края, которые могут на выставке заказать проект, выбрать необходимые строительные и отделочные материалы, надёжных застройщиков.

Для тех, кто завершает строительство и приступает к финишной отделке или планирует ремонт, на выставке большой выбор отделочных материалов, шпатлевок, грунтовок, сухих строительных смесей, плинтусов, окон, дверей, лестниц, кровельных материалов, электротехнической продукции, инструмента, солнцезащитных систем и многого другого.

Представители УК, ТСЖ и ЖКХ также смогут ознакомиться на выставке с услугами и выбрать компании, которые осуществляют монтаж навесных фасадов, смену кровли, ремонт зданий и обустройство тротуаров придомовых территорий, оборудование для детских и спортивных площадок.

Деловая программа выставки – это большой объём полезной информации.

В первый день работы выставки 25 апреля (четверг) пройдёт Семинар по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами, реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды», «1000 дворов Приморья».

26 апреля (пятница) о концепции развития строительной отрасли края, состоянии рынка жилой недвижимости, новых стандартах территорий, комфортного жилья и качества жизни, новых технологиях в малоэтажном строительстве проинформируют на Конференции «Развитие жилищного строительства Приморского края».

Для представителей малого и среднего бизнеса пройдут семинары об участии в госзакупках в 2019 году, о новых требованиях по пожарной безопасности.

Вопрос трудоустройства выпускников рабочих профессий с работодателями обсудят в ходе открытого диалога «Подготовка кадров в строительной отрасли».

Презентации и мастер-классы от производителей строительной продукции будут идти на выставке все три дня.

Выставка проходит при поддержке Администрации Приморского края, Российского союза промышленников и предпринимателей, под Патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Организатор выставки – ООО «Дальэкспоцентр», справки по телефону: 8 (423) 2300-518

Выставка будет проходить с 25 по 27 апреля (четверг-суббота) с 10:00 до 18:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU