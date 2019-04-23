2019-04-23T08:32:15+03:00
Политика

В аэропорт Владивостока прибыл внеплановый рейс из Пхеньяна

По информации источников на борту рейса находятся представители северокорейских спецслужб
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Yа борту самолета находятся представители северокорейских спецслужб, которые подготовят встречу Путина и Ким Чен Ына.Yа борту самолета находятся представители северокорейских спецслужб, которые подготовят встречу Путина и Ким Чен Ына.Фото: REUTERS
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Сегодня, 23 апреля, в аэропорт Владивостока прибыл внеплановый рейс из КНДР. По информации «Комсомолки», на борту самолета находятся представители северокорейских спецслужб. Они прибыли в Россию специально для подготовки встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина, которая запланирована на 25 апреля.

Авиарейс JS-371 из Пхеньяна выполнил самолет Ту-204 авиакомпании AirKoryo. Рейс приземлился в аэропорту в 11:00. Информация о прибытии самолета вне планового расписания появилась еще 17 апреля. Уже тогда появление этого рейса в графике прилетов связали с подготовкой встречи лидеров России и КНДР. При этом согласно официальной информации на борту самолета должны были находиться обычные пассажиры.

Теперь же, когда встреча лидеров двух стран официально подтвердилась, а во Владивостоке активно ведется подготовка к визиту Владимира Путина и Ким Чен Ына на острове Русском, ни у кого не возникает сомнений, что на борту действительно находятся представители спецслужб КНДР, которые прибыли во Владивосток специально для подготовки исторической встречи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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