Представители проектного сообщества, соорганизаторы строительной выставки "ГОРОД-2019" рассказали о перспективах развития
Представители саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края», которые принимают постоянное участие в различных выставках Приморья, рассказали о пользе участия в строительной выставке «ГОРОД-2019», которая пройдет во Владивостоке 25-27 апреля.
- Участие в выставке дает возможность совершенствовать профессиональные контакты с представителями строительного сообщества, органами власти, а также потенциальными заказчиками для организаций-членов Ассоциации. Присутствие на таких мероприятиях содействует укреплению репутации и развитию потенциала наших архитектурно-проектных компаний, - рассказал руководитель Ассоциации СРО "ППК" Сергей Легкий.
- Возможность представления интересов компаний непосредственно в регионе реализации их деятельности дает преимущество организациям, являющимися членами СРО «Проектировщики Приморского края». Членство в нашей организации подтверждает качество выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию и профессионализм компаний, обеспечивает добросовестную конкуренцию работы на проектном рынке и доступность для заказчика, - добавил Сергей Легкий.
Спарвка "КП"
Ассоциация Саморегулируемая организация (СРО) «Проектировщики Приморского края» принимает постоянное участие в строительной выставке «ГОРОД» как представитель более 120 проектных организаций ДВФО, и в том числе как член Оргкомитета выставки.
ИСТОЧНИК KP.RU