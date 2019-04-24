Представители проектного сообщества, соорганизаторы строительной выставки "ГОРОД-2019" рассказали о перспективах развития

СЕГОДНЯ 05:24 2019-04-24T05:24:45+03:00

На строительной выставке посетители смогут заключить выгодные для себя и своего бизнеса контракты

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Представители саморегулируемой организации «Проектировщики Приморского края», которые принимают постоянное участие в различных выставках Приморья, рассказали о пользе участия в строительной выставке «ГОРОД-2019», которая пройдет во Владивостоке 25-27 апреля.

- Участие в выставке дает возможность совершенствовать профессиональные контакты с представителями строительного сообщества, органами власти, а также потенциальными заказчиками для организаций-членов Ассоциации. Присутствие на таких мероприятиях содействует укреплению репутации и развитию потенциала наших архитектурно-проектных компаний, - рассказал руководитель Ассоциации СРО "ППК" Сергей Легкий.

- Возможность представления интересов компаний непосредственно в регионе реализации их деятельности дает преимущество организациям, являющимися членами СРО «Проектировщики Приморского края». Членство в нашей организации подтверждает качество выполнения работ по архитектурно-строительному проектированию и профессионализм компаний, обеспечивает добросовестную конкуренцию работы на проектном рынке и доступность для заказчика, - добавил Сергей Легкий.

Спарвка "КП"

Ассоциация Саморегулируемая организация (СРО) «Проектировщики Приморского края» принимает постоянное участие в строительной выставке «ГОРОД» как представитель более 120 проектных организаций ДВФО, и в том числе как член Оргкомитета выставки.

ИСТОЧНИК KP.RU