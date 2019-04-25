2019-04-25T11:20:56+03:00
Общество

Во Владивостоке появился еще один кинотеатр

«Калина Молл» не перестает удивлять [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: mallkalina.Фото: mallkalina.
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В четверг, 25 апреля, в самом крупном на Дальнем Востоке центре состоялось долгожданное открытие кинотеатра с премиальным форматом. Свои двери для посетителей торгово-выставочного комплекса открыл «Кнномакс-Сапфир».

По имеющимся данным, в кинотеатре восемь комфортных залов на 700 мест. Помещения оборудованы по последнему слову техники. Внутри – новейшие кинопроекционные технологии. Теперь жители дальневосточной столицы смогут в полной мере насладиться блокбастерами Голивуда именно в том виде, в котором они и задумывались изначально. В «Калине Молл» отметили, что такие залы формата IMAX Sapphire есть только в Москве и Санкт-Петербурге.

Афиша нового кинотеатра. Фото: mallkalina.

Афиша нового кинотеатра. Фото: mallkalina.

Посетителей кинотеатра ждет приятный бонус в виде терминалов Pay Servis. Теперь не придется ждать в утомительных очередях в ожидании похода в кино. Покупать и оплачивать билеты можно бесконтактно. Также билеты можно купить на сайте или в приложении. Самый простой способ - на кассе кинотеатра.

Между тем, это не все сюрпризы от «Калины Молл». С 24 апреля парковка на территории ТВК стала платной. Подробнее - в материале «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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