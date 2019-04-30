Во Владивостоке запретят ездить по центру города
В среду, 1 мая, во Владивостоке традиционно отметят праздник Весны и Труда. Торжественное шествие в этом году пройдет по улице Светланская - центр дальневосточной столицы. Из-за этого сотрудники ГИБДД временно ограничат движение и парковку по главным дорогам Владивостока.
Так, по данным пресс-службы города, с 07:00 до 15:00 недоступным будет движение по следующим улицам:
– по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;
– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;
– по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;
– по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;
– по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;
– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;
– по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;
– на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;
– по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;
– по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.
Специалисты просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также заранее подобрать альтернативные маршруты. К слову, объезжать перекрытые участки дорог можно по улицам Алеутской, Семеновской, Суханова, Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера.
ИСТОЧНИК KP.RU