Во Владивостоке запретят ездить по центру города

СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-30T06:58:27+03:00

Первомайская демонстрация внесет свои коррективы в движение по дальневосточной столице

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В среду, 1 мая, во Владивостоке традиционно отметят праздник Весны и Труда. Торжественное шествие в этом году пройдет по улице Светланская - центр дальневосточной столицы. Из-за этого сотрудники ГИБДД временно ограничат движение и парковку по главным дорогам Владивостока.

Так, по данным пресс-службы города, с 07:00 до 15:00 недоступным будет движение по следующим улицам:

– по улице Светланской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Капитана Шефнера;

– по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семеновской;

– по улице Лазо: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Суханова;

– по улице Петра Великого: от пересечения с улицей Светланской до дома № 3а по улице Петра Великого;

– по улице Корабельной Набережной: от пересечения с Океанским проспектом до дома № 66б по улице Светланской;

– по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Корабельной Набережной;

– по улице Баневура: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Пушкинской;

– на участке автомобильной дороги от дома № 83а по улице Светланской до дома № 16 по улице Пушкинской;

– по улице Дальзаводской: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Металлистов;

– по улице Металлистов: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Дальзаводской.

Специалисты просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, а также заранее подобрать альтернативные маршруты. К слову, объезжать перекрытые участки дорог можно по улицам Алеутской, Семеновской, Суханова, Всеволода Сибирцева и Капитана Шефнера.

ИСТОЧНИК KP.RU