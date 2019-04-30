Воспитанники спортивной школы «Мастер» принесли сборной Приморского края 11 медалей разной пробы

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-30T10:18:15+03:00

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Самбисты из Артема наравне с сильнейшими самбистами из 15 стран приняли участие в 22-м международном турнире по самбо среди мужчин и женщин категории «А» «Мемориал Юрия Потапова», прошедшем в минувшие выходные в столице Дальнего Востока.

За право занять пьедестал боролись мужчины и женщины в девяти весовых категориях по спортивному самбо и в пяти по боевому: всего чуть больше 180 участников из регионов России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Кореи.

Самой многочисленной командой, конечно же, была сборная Приморья, ведь мы на правах «хозяев» выставили два состава сборной. Из 35 представителей спортивной школы «Мастер», вошедших в состав сборной Приморского края, 2 победителя - Ковтун Николай и Захарова Наталья, 3 серебра у Мельникова Александра, Войтова Дениса и Рыбникова Дмитрия; и 6 бронзовых призеров - Филиппович Виктория, Ванюханов Николай, Авдалян Севак, Фадеев Александр, Игнатенко Дмитрий, Пашук Василий. Кроме того, по итогам турнира тренеру школы Николаю Ковтуну будет присвоено звание "Мастера спорта России по самбо международного класса". Тренируется спортсмен под руководством Писаренко Алексея и Зубкова Владимира.

- Конкуренция на турнире была высокой. Практически во всех весовых категориях мы выставили своих борцов, в каждой из них от пяти до 12 самбистов, входящих в основной и юниорский составы сборной команды России. Думаю, зрители увидели много интересных схваток, наши ребята старались все, просто кому-то чуть не хватило опыта. 11 медалей для нас отличный результат, вдвойне рад за Николая Ковтуна, - сказал старший тренер спортивной школы Владимир Геннадьевич Зубков. Всего же сборная команда Приморского края принесла в копилку нашей страны 24 медали.

Торжественное открытие турнира посетил Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который поздравил спортсменов с достойным выступлением. Среди почетных гостей также глава города Владивостока Олег Гуменюк, директор департамента физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, спортивный директор Международной федерации самбо Дмитрий Максимов, главный тренер сборной команды России Дмитрий Трошкин, президент Федерации дзюдо и самбо Приморского края Виктор Алексеенков и, конечно же, Мефодий Семенович Потапов - отец Юрия Потапова, в честь которого и назван международный турнир категории «А».

- Я доволен результатами нашей команды. Считаю, что мы достойно представили наш город, край и страну на этом международном турнире. Хочу поздравить наших воспитанников с тем, что они проявили настоящий характер, боролись до последней секунды - так, как их учат тренеры. Поздравляю тренерский состав спортивной школы «Мастер», воспитанников, их родителей, за достойное выступление на этом турнире. Конечно же, благодарю организаторов за возможность приобрести новый опыт, знания. Впервые в рамках турнира еще прошла дискуссия на предмет дальнейших действий по популяризации национального вида спорта в России и за рубежом. Мы сошлись на том, что Приморский край является стратегическим в вопросе сохранения человеческого ресурса и тема воспитания здорового поколения является одним из приоритетов. Приятно, что в самбо есть идейные люди, понимающие, что этот вид спорта должен стать национальным не только на словах, но и на деле. Сегодня необходимо культуру самбо продвигать в школы и сделать его настолько массовым, чтобы этот вид спорта стал национальной гордостью, - прокомментировал президент спортивной школы «Мастер» Алексей Александрович Писаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU