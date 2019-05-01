Контейнеровоз из Владивостока столкнулся с другим судном в Южно-Китайском море

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-01T09:55:05+03:00

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Контейнеровоз «FESCO Voyager» 29 апреля столкнулся с контейнеровозом «HAPPY LUCKY» во Вьетнаме в районе порта Хайфон, сообщает источник «Комсомольской правды во Владивостоке».

Оба судна перевозили контейнеры, оба получили повреждения обшивки.

На «Вояджере» также повреждена часть клиентского груза. Информация по травмам среди экипажа уточняется.

Судно вынуждено приостановить работу и уйти на длительный ремонт. Сейчас двигается в Китай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/706365" frameborder="0"></iframe> Столкновение контейнеровозов FESCO Voyager и HAPPY LUCKY в порту Хайфон, Вьетнам.Сергей БАЛАНОВ

Ранее стало известно, что на другом судне «ДВМП» - дизель-электроходе «Василий Головнин» - во время завершения антарктической экспедиции скончались от отравления два члена экипажа. Судно идет в Кейптаун.

При этом, как мы уже сообщали, руководство FESCO в Москве практически в полном составе ушло на майские каникулы, а руководителя Дальневосточного пароходства несколько недель назад отстранили от работы без объяснения причин.

Фактически, пароходство сейчас обезглавлено, а с двумя трагическими случаями приходится разбираться простым специалистам филиала во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU