Теплая, но ветреная погода ждет жителей Приморья на праздник

СЕГОДНЯ 02:12 2019-05-02T02:12:57+03:00

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2 мая Приморье находится под действием тыловой части циклона, который и определяет погоду в крае. В праздничный выходной ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой и умеренный дождь. По информации портала «Примпогода», прогнозируется северо-западный умеренный до сильного ветер. Воздух прогреется в разных районах от +7 до 13°C.

Приморская столица встретит 2 мая переменной облачностью, без осадков. Во Владивостоке ожидается ветер северо-западный, западный умеренный до сильного, во второй половине сильный. Столбик термометра в городе поднимется до +16°C.

Не ожидается сегодня осадков и в Уссурийске. При переменчивой облачности, прогнозируется ветер северо-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +16...+18°C. Теплая, но ветряная погода в праздничный выходной будет в приморской Находке. В городе переменная облачность, без осадков. При северо-западном умеренном, во второй половине дня сильном ветре, ожидается +15...+17°C.

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, погода 2 мая была теплой. Максимальная температура в этот день зарегистрирована в 1925 году. Тогда воздух прогрелся до +21,4 °С. Рекордный минимум +0,1 °С зафиксирован в 1989 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU