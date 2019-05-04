Во Владивостоке ограничат движение для проведения предпоследней репетиции парада Победы

СЕГОДНЯ 03:58 2019-05-04T03:58:25+03:00

Временно запрещена будет и парковка авто на восьми улицах

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Подготовка к военному параду Победы вышла на финишную прямую во Владивостоке. Сегодня, 4 мая, в дальневосточной столице состоится предпоследняя репетиция, из-за которой закроют проезд по центру Владивостока.

Как сообщает Госавтоинспекция Владивостока, ограничение движения и запрет на парковку будут действовать с 20:30 часов вечера до 00:00 часов ночи. Для проезда и остановок будут закрыты участки дорог:

-по улице Корабельная Набережная: от дома номер 73 по Светланской до дома номер 1 по Океанскому проспекту;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения со Светланской;

-по улице Алеутская: от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-ой Морской;

-по улице Светланская: от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской;

-по улице Уборевича: от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской;

-по улице 1-я Морская: от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской;

-по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с Семеновской;

-по улице Адмирала Фокина: от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

Автовладельцев просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути. Кстати, объехать перекрытые участки можно будет по улицам 1-я Морская, Уборевича, Луцкого, Светланская, Западная, Суханова, Тигровая, Всеволода Сибирцева, Батарейная, Набережная, Семеновская, Пограничная, Пушкинская.

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ИСТОЧНИК KP.RU