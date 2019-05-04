Ошибочка вышла: иностранные туристы вернули приморцам «похищенный» телефон

СЕГОДНЯ 05:02 2019-05-04T06:03:10+03:00

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Иностранная туристка, прихватившая телефон в кафе Владивостока, вернула его через посредников хозяевам. Мобильный, принадлежащий ребенку, экскурсовод группы отдала родственнику, который в свою очередь нашел владельцев.

«КП»-Владивосток» ранее писала, что действие развернулось в праздничный выходной, в одном из кафе Владивостока. Дама в возрасте попросту забрала чужое имущество, когда клиенты заведения отошли от столика. Вернувшись, семья переглянулась с туристами, которые как ни в чем не бывало продолжили свой путь к выходу.

Установить причастных к пропаже личной вещи удалось благодаря камере наружного наблюдения. Неприятный инцидент получил огласку, не исключено, что именно общественный резонанс сыграл решающую роль в этой истории.

- Я забрала обратно трагически утраченный ребенком телефон. Утром с него позвонили мне и мужу, и даже родственникам на Сахалин, поскольку мы не отвечали. В общем, случилось следующее: в тот день в кафе отдыхала очень большая группа туристов. И та самая эпичная женщина, взявшая телефон, решила, что его оставил кто-то из своих. Это во многом оправдывает поведение ее товарищей, правда, с трудом объясняет нашу встречу у зеркала. Но я хочу верить, что это действительно ошибка,- поделилась читательница «Комсомолки».

Телефон был защищен графическим ключом, поэтому разблокировать его не смогли. Парень, который в итоге вернул мобильный, попросту вытащил сим-карту и позвонил по сохраненным на ней номерам, так ему удалось найти владельцев.

- Здорово, что так получилось. А то я уже начала по улицам ходить и коситься на подозрительных туристок в возрасте,- шутит местная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU