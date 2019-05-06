2019-05-06T03:17:53+03:00
Происшествия

Банда «черных лесорубов» в Приморье нарубила деревьев на пять миллионов рублей

Суд отправил в колонию главаря ОПГ
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Банда, незаконно вырубавшая деревья в Приморье, состояла из восьми человекБанда, незаконно вырубавшая деревья в Приморье, состояла из восьми человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Приморье осужден лидер группы «черных лесорубов», которые промышляли в регионе в 2016 году. Уголовное дело на главаря составило пять томов, суд отправил его в тюрьму на 3,6 года.

Банда состояла из семи человек, включая лидера. Промышляли «черные лесорубы» в Вострецовском и Голубичном лесничествах. Добычей группы стали деревья породы дуб и ясень. Уничтожили дровосеки также подрост и молодняк.

- Сумма причиненного ущерба лесному фонду России составила более пяти миллионов рублей. Собранных данных достаточно, чтобы доказать причастность лидера группы к экологическому преступлению, - сообщили в пресс-службе УМВД Росии по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка и повреждение до степени роста лесных насаждений». Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы. Лидер группировки уже отправился в исправительную колонию строго режима, уголовные дела в отношении остальных членов банды выведены в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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