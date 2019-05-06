Праздничные дни приморские энергетики отработали в режиме повышенной готовности

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-06T10:55:52+03:00

Специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») обеспечили надежное электроснабжение потребителей Приморского края в период продолжительных праздничных дней. С 1 по 5 мая в филиале был введен режим повышенной готовности (РПГ). На дежурстве

Изменить размер текста: A A

На период с 1 по 5 мая в филиале были приостановлены все виды ремонтных работ за исключением аварийных. Энергетики вели круглосуточный контроль за работой электросетевых объектов, в случае аварийных отключений оперативно восстанавливали нарушенное электроснабжение.

Основной причиной нарушения электроснабжения потребителей Приморского края в праздничные дни стали неблагоприятные погодные явления. Среднее время возобновления электроснабжения потребителей не превышало 1,5 часов. Так, 1 мая при прохождении дождя с грозой и сильным ветром по территории Приморского края электроснабжение частично было нарушено в Хасанском, Партизанском, Шкотовском, Чугуевском, Спасском, Черниговском, Хорольском, Пограничном, Октябрьском муниципальных районах, Партизанском и Артемовском городских округах, г. Большой Камень. 3 мая в результате прохождения лесного пала были повреждены несколько опор ЛЭП 10 кВ, без электроснабжения остались нескольких населенных пунктов в Уссурийском ГО. Непогода 4 мая также стала причиной ограничения электроснабжения потребителей в Уссурийском ГО, селах Ханкайского и Пограничного районов. 5 мая из-за порывистого ветра произошло отключение ЛЭП 35 кВ с погашением нескольких населенных пунктов в Спасском районе. Во всех случаях энергетики восстанавливали электроснабжение потребителей в минимально возможные сроки.

Дважды причиной нарушения электроснабжения потребителей в выходные дни стало проведение сторонними лицами самовольных работ в охранных зонах ЛЭП. Так, вечером 30 апреля, несанкционированные работы с применением строительной техники в охранной зоне кабельной линии 35 кВ «Голдобин-Рыбный порт» спровоцировали отключение потребителей части Первомайского района Владивостока. На место было вызвана полиция. Меньше, чем за час, энергетики восстановили электроснабжение по резервной схеме. Однако аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке для приведения схемы в исходное состояние продолжались больше суток. В другом случае нарушение электроснабжения 1 мая в с. Нагорное Пожарского района произошло по вине «черных лесорубов». Срубленное неизвестными лицами дерево в охранной зоне линии электропередачи упало на провода ЛЭП. Электроснабжение потребителей было восстановлено в течение часа. На место также была вызвана полиция. О необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах электрических сетей приморский филиала ДРСК напоминал неоднократно. Особые условия проведения работ в охранных зонах ЛЭП определены Постановлением Правительства №160.

Стоит отметить, что в период предстоящих праздников с 9 по 12 мая в филиале Приморские электрические сети также будет действовать режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU