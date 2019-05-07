В Приморье начали отмечать 74-летие победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-07T09:41:20+03:00

Цветы возложили к Вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в годы войны [фото]

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В преддверии Дня Победы во Владивостоке возложили венки к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, и памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец».

Цветы возложили и к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ». Собравшиеся - представители краевой и городской администраций, ветеранских организаций, депутаты, командование ТОФ, военнослужащие, школьники - почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Торжественным маршем прошли воины-тихоокеанцы, воспитанники военных училищ, приморских патриотических клубов.

Возложение венков. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края

«Жизнь идет вперед, но нельзя забывать подвиг наших предков. Его нужно чтить всегда, передавая из поколения в поколения – этим всегда славился русский народ. Низкий поклон вам, тем, благодаря кому и появился этот праздник. Жить еще долго-долго и рассказывать о том славном пути, который сделал Россию великой страной», – выступил врио вице-губернатора Приморья Олег Мельников.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, врио вице-губернатора Олег Мельников и спикер Заксобрания Александр Ролик. Фото: Игорь Новиков, администрация Приморского края

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ИСТОЧНИК KP.RU