Ростуризм усмотрел в скандале со Sky Travel во Владивостоке признаки финансовой пирамиды

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-07T12:15:49+03:00

Авиабилеты продавали по стоимости в среднем на 20% ниже рыночной, видимо, каждый новый клиент оплачивал полет для предыдущего

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Ростуризм попытается помочь приморским туристам, пострадавшим от действий компании Sky Travel, в возврате денежных средств. По информации агентства, общая сумма ущерба составляет несколько миллионов рублей.

Напомним, в Приморье сотни людей остались без билетов и денег, десятки пострадавших уже написали заявления в полицию.

- Компания ООО «Скай Тревел» осуществляла продажу авиабилетов по стоимости в среднем на 20% ниже рыночной, что свидетельствует о признаках финансовой пирамиды. В результате указанных действий в период с конца апреля по начало мая 2019 года авиаперевозкой не смогли воспользоваться сотни человек, - говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

При этом сведения об ООО «Скай Тревел» в Едином федеральном реестре туроператоров отсутствуют. Впрочем, ранее краевые власти уже сообщали, что эта компания не является туроператором. Более того, практически все пострадавшие деньги за предполагаемые билеты переводили не на счета фирмы, а на банковские карточки ее учредителей и даже их родственников.

Для оценки общего объема ущерба всех, кто стал заложником ситуации, просят обратиться в правоохранительные органы.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, Ростуризм также готовит обращение в правоохранительные органы, - говорится в официальном сообщении агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU