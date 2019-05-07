2019-05-07T08:52:56+03:00
Общество

Из сотен пострадавших от компании Sky Travel в полицию обратились только 17 человек

Следователи выясняют сумму ущерба, причиненного жителям Владивостока
Оксана КИСЕЛЁВА
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Десятки пострадавших из-за Sky Travel - на встрече с директором краевого департамента туризма Константином ШестаковымДесятки пострадавших из-за Sky Travel - на встрече с директором краевого департамента туризма Константином ШестаковымФото: Сергей БАЛАНОВ
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Приморцы и другие россияне, которые не смогли улететь по разным направлениям из-за действий Sky Travel, добиваются возврата перечисленных компании денег. Второй день в офисе на Енисейской, 7 во Владивостоке принимают претензии. Правда, сегодня, как выяснил корреспондент «КП» - Владивосток», офис Sky Travel открылся с задержкой почти на час, хотя руководство компании обещало с 12:00 до 14:00 все три рабочих дня на этой неделе.

Кроме того, как советовал накануне в эфире «Комсомолки» директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, сотни пострадавших могут написать заявление в любом отделе полиции Владивостока или сразу в городском управлении МВД на Военном шоссе. Дальше уже будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Но, несмотря на бурные обсуждения темы в специальной WhatsApp-группе и громкую очередь на Енисейской, 7, в полицию пока обратились всего 17 человек.

В пресс-службе краевого управления МВД пояснили, что заявления подали пока только жители Владивостока.

- Все заявления находятся на рассмотрении в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку. Устанавливается круг потерпевших и сумма причиненного ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - отметили в пресс-службе управления МВД.

По неофициальным данным, клиенты из Приморья, других регионов Дальнего Востока, а также Москвы и Санкт-Петербурга не получили авиабилетов на сумму около 50 миллионов рублей. В объединенной WhatsApp-группе состоят не меньше 150 человек, причем часть из них – руководители спортивных и танцевальных коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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