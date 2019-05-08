Водитель мотоцикла, спровоцировавший страшное ДТП, скончался в больнице

СЕГОДНЯ 04:15 2019-05-08T04:15:43+03:00

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Страшная авария, произошедшая накануне в Приморском крае, унесла жизни двух мужчин. Пассажир мотоцикла, который в момент ДТП ехал без экипировки и даже без шлема, скончался на месте аварии. Водитель «железного коня» умер чуть позже, в больнице.

Во вторник, 7 мая, ДТП в пригороде Владивостока стало причиной дорожного коллапса. Водитель мотоцикла не справился с управлением своего транспорта и на полной скорости влетел в леерное ограждение. Рулевой, к слову, пытался объехать большегруз и еще один автомобиль. Попытка успехом не увенчалась. Момент смертельной аварии попал на камеру видеорегистратора одного из участников движения (видео 18+).

Пассажир вылетел с байка в одну секунду. Злую шутку с парнем сыграл и тот факт, что на нем напрочь отсутствовала какая-либо экипировка. 41-летний мужчина был даже без шлема. Удар был такой силы, что тело погибшего буквально вывернуло наизнанку, и пассажир скончался на месте происшествия.

За жизнь водителя боролись прибывшие к месту ДТП медики. Очевидцы говорят, что парень был без сознания, но дышал. Врачи сделали ему несколько уколов и увезли в больницу. Уже позже стало известно, что спасти рулевого мотоцикла не удалось.

К слову, роковая трагедия, унесшая две жизни, произошла, когда один из двух погибших праздновал день рождения. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомолки», что водитель в этот день был навеселе.

В пресс-службе УМВД тот факт, что оба члена экипажа все-таки скончались, подтвердили. По имеющимся данным, стаж вождения у рулевого мотоцикла составил 11 лет. Ранее мужчину уже привлекали за езду в нетрезвом виде, а после этого и вовсе лишили водительского удостоверения.

Сейчас специалисты проводят проверку по факту смертельной аварии. По итогам правоохранительные органы вынесут соответствующее решение.

ИСТОЧНИК KP.RU