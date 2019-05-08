2019-05-08T05:38:00+03:00
Общество

В ДВЖД прояснили ситуацию с травмированными на рельсовых путях рабочими

Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает
София МИХАЙЛОВА
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На вопрос о том, что же все-таки произошло на перегоне, точного ответа пресс-секретарь ДВЖД так и не дал.На вопрос о том, что же все-таки произошло на перегоне, точного ответа пресс-секретарь ДВЖД так и не дал.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне в СМИ появилась информация о том, что на Дальневосточной железной дороге четверо работников Владивостокской дистанции пути получили травмы. Корреспондент «Комсомольской правды» связался с пресс-секретарем ДВЖД Александром Артамоновым, который внес ясность в ситуация.

Сообщается, что инцидент действительно произошел на перегоне Баневурово - Гайдамак во время работ по обслуживанию рельсового пути. Четыре работника по неизвестным причинам получили травмы ног. Известно, что медики диагностировали у всех пострадавших переломы ног, однако Александр Артамонов эту информацию опроверг.

- Ногу сломал только один из пострадавших, у остальных только ушибы. Сейчас все они находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - прокомментировал собеседник «Комсомолки».

На вопрос о том, что же все-таки произошло на перегоне, точного ответа пресс-секретарь ДВЖД так и не дал. Сосался на то, что это всего лишь штатная ситуация, которую раздули до размеров слона. Также он опровергнул и версию о том, что мужчин придавило рельсами.

- Это исключено. Вы представляете, что бы с ними было, если бы их действительно придавило рельсами? – задал встречный вопрос Александр Артамонов.

К слову, по неподтвержденной информации, травмы работники получили в железнодорожном тоннеле имени Сталина во Владивостоке. Собеседник «КП» отметил, что с этим местом инцидент ничего общего все же не имеет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что уже в мае 2019 года начнётся движение поездов до станции Чуркин - через тоннель имени Сталина. Один старейших железнодорожных тоннелей на Дальнем Востоке закрыли на реконструкцию в октябре 2016 года, притом, что по-хорошему это надо было сделать ещё раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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