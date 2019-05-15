Поднять паруса: Vladivostok Boat Show открывается в пятницу во Владивостоке

15 Май 03:45 2019-05-15T04:00:39+03:00

Гостей ждет выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта и многое другое [программа мероприятий]

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Традиционная выставка и продажа водомоторной техники, фестиваль водных видов спорта – и это только начало списка всех событий. Ограничение по возрасту: 0+.

Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2019 открывается во Владивостоке в пятницу, 17 мая.

Напомним, что в этом году мероприятие по традиции является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Организаторы сообщают программу мероприятий на 17- 19 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU