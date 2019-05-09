Верх наглости: владелец люксового внедорожника подпортил праздничное настроение приморцам [фото]

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-09T10:01:31+03:00

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Негодование жителей Владивостока в праздничный выходной 9 мая вызвала манера парковки местного автомобилиста. Водитель люксового внедорожника попросту перекрыл вход в здание, подперев дверь джипом. По всей вероятности, экипаж внедорожника торопился на праздник в центр, однако о других участниках мероприятия владелец решил не беспокоиться.

Джип закрыл входФото: Милана СОКОЛ

Ни для кого не секрет, что в приморской столице даже в будни остро стоит вопрос с наличием парковочных мест. В праздники проблема лишь обостряется. В канун Дня Победы во Владивостоке автомобилистам пришлось изрядно потрудиться, чтобы оставить авто хотя бы в нескольких остановках от главного места действия. Не прибавило ситуации оптимистичности и перекрытие дорог в приморской столице. 9 мая оказались запаркованы все близлежащие к центру дворы. Автолюбителям, которые заранее не позаботились о месте стоянки, пришлось искать любые лазейки, чтобы оставить своих железных коней. Особо отчаянные приморцы парковали машины вдоль дорог и в зоне действия запрещающих парковку знаков.

Народным антигироем сегодня оказался водитель светлого внедорожника престижной марки, оставивший машину около одного из зданий на улице Уборевича. Джип полностью перекрыл входную дверь, заблокировав отступные пути всем, кто находился внутри, и частично перегородив проезд. Естественно, что на звуки срабатывающей сигнализации хозяин не реагировал. Не смогли разобраться в сложившейся ситуации и молодые сотрудники полиции, патрулирующие район. Поэтому постояльцам дома пришлось дожидаться возвращения нерадивого автолюбителя.

Гениальная парковкаФото: Милана СОКОЛ

Фото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU