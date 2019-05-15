2019-05-15T10:15:44+03:00
Общество

АО "Восточный Порт" начало строительство сквера во Врангеле

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В микрорайоне Врангель началось строительство долгожданного сквера на проспекте Приморский. Инициативу создания новой рекреационной зоны выдвинули жители микрорайона, а реализацию проекта взял на себя Фонд поддержки социальных и экологических инициатив "Восточный Порт" в рамках программы "Комфортная среда".

Идея строительства сквера появилась еще в прошлом году. Главная задача при реализации проекта - создать максимально комфортное и приятное место отдыха для местных жителей. Минувшей зимой на официальных страницах АО "Восточный Порт" в социальных сетях был проведен опрос, в рамках которого каждый желающий мог высказать свои пожелания, каким он хотел бы видеть новый сквер.

Жители Врангеля проявили активную гражданскую позицию - было получено более 500 отзывов, которые впоследствии были максимально учтены в плане строительства.

- Врангелю давно не хватает общественных пространств, - рассказала Людмила Смолякова, почетный житель Находки. - Мы очень рады, что в приоритете Фонда «Восточный Порт» - создание в нашем микрорайоне современных мест для отдыха и организации досуга жителей разных возрастов.

Итоговый проект сквера предполагает разделение участка на функциональные зоны: зона отдыха, детская площадка, зона для занятий спортом, беговая дорожка, аллея для пеших прогулок и парковка для автомобилей.

Строительство сквера ведется там, где долгое время был заброшенный пустырь. Сейчас на месте уже начались работы: согласно требованиям безопасности, территорию огородили забором. Также снят верхний слой грунта, который впоследствии будет использоваться при высадке клумб и деревьев.

Над дизайном сквера работали специалисты по ландшафту. В плане высадки – многолетние зеленые насаждения, газон и клумбы, живые изгороди.

- «Комфортная среда» - одна из 12 программ социального развития Фонда поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт», - рассказал Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт», Президент Фонда. - В семидесятые годы именно первостроители Порта создавали первые жилые дома, больницы, школы и детские сады в поселке Врангель. Сегодня мы продолжаем развивать микрорайон, делать его комфортным для каждого жителя.

Открытие нового сквера запланировано до конца лета 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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