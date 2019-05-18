Дрифт и stance: жителей Приморья приглашают на международный автосалон VIAS-2019
На «Приморском кольце» стартовал Владивостокский международный автосалон VIAS-2019. Гости смогут посмотреть на новинки автомобильной индустрии, а также люксовые, спортивные и заниженные машины. Радио «Комсомольская правда» - Приморье» не осталось в стороне и в прямом эфире рассказывает о столь крупном для автомобильного города события.
Международный автосалон VIAS-2019 ждет жителей и гостей самого автомобильного региона Дальнего Востока. Все выходные приморцы смогут увидеть новинки автомобильной индустрии, оригинальные и эксклюзивные экземпляры автомобильной техники, в том числе и тяжелой, дрифт-шоу, пройти тест-драйвы, а также поучаствовать в развлечениях для всей семьи. У гостей автосалона также есть возможность побороться за призы, посмотреть дрифт-шоу и прокатиться на дрифт-такси в парном заезде.
Самая популярная экспозиция у гостей автосалона - выставка дорогих авто. В рамках VIAS-2019 представлены Ламборгини, Феррари и Тесла. Кроме этого, на автосалоне представят боевой болид Формулы 3. На аналогичном начинали свою гоночную карьеру Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.
- На автосалоне установят новый мировой рекорд. «Человек-гора» Иван Савкин попробует протянуть грузовик массой 19600 килограмм без использования лестницы. Свидетелями установления нового рекорда гости автосалона станут в субботу 18 мая в 16:00, - отметили в оргкомитете автосалона.
Радио «Комсомольская правда» - Приморье» все выходные будет вести прямой эфир с автосалона. В гостях в открытой студии будут владельцы автомобильных компаний, эксперты отрасли и почетные гости VIAS-2019.
Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» вещает в крупнейших городах края на FM волнах:
- Владивосток 90,4 FM
- Уссурийск 99,4 FM
- Находка 107,2 FM
Эфиры радио сопровождаются онлайн видео трансляцией на сайте DV.KP.RU.
ИСТОЧНИК KP.RU