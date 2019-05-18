2019-05-18T05:24:18+03:00
Общество

Дрифт и stance: жителей Приморья приглашают на международный автосалон VIAS-2019

Радио «КП-Приморье» ведет прямой эфир с места событий
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В рамках VIAS-2019 представлены Ламборгини, Феррари и ТеслаВ рамках VIAS-2019 представлены Ламборгини, Феррари и ТеслаФото: Алексей САМУСЬКОВ
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На «Приморском кольце» стартовал Владивостокский международный автосалон VIAS-2019. Гости смогут посмотреть на новинки автомобильной индустрии, а также люксовые, спортивные и заниженные машины. Радио «Комсомольская правда» - Приморье» не осталось в стороне и в прямом эфире рассказывает о столь крупном для автомобильного города события.

Международный автосалон VIAS-2019 ждет жителей и гостей самого автомобильного региона Дальнего Востока. Все выходные приморцы смогут увидеть новинки автомобильной индустрии, оригинальные и эксклюзивные экземпляры автомобильной техники, в том числе и тяжелой, дрифт-шоу, пройти тест-драйвы, а также поучаствовать в развлечениях для всей семьи. У гостей автосалона также есть возможность побороться за призы, посмотреть дрифт-шоу и прокатиться на дрифт-такси в парном заезде.

Самая популярная экспозиция у гостей автосалона - выставка дорогих авто. В рамках VIAS-2019 представлены Ламборгини, Феррари и Тесла. Кроме этого, на автосалоне представят боевой болид Формулы 3. На аналогичном начинали свою гоночную карьеру Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

- На автосалоне установят новый мировой рекорд. «Человек-гора» Иван Савкин попробует протянуть грузовик массой 19600 килограмм без использования лестницы. Свидетелями установления нового рекорда гости автосалона станут в субботу 18 мая в 16:00, - отметили в оргкомитете автосалона.

Радио «Комсомольская правда» - Приморье» все выходные будет вести прямой эфир с автосалона. В гостях в открытой студии будут владельцы автомобильных компаний, эксперты отрасли и почетные гости VIAS-2019.

Радиостанция «Комсомольская правда» - Приморье» вещает в крупнейших городах края на FM волнах:

- Владивосток 90,4 FM

- Уссурийск 99,4 FM

- Находка 107,2 FM

Эфиры радио сопровождаются онлайн видео трансляцией на сайте DV.KP.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU

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