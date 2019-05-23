2019-05-23T06:36:41+03:00
Общество

«Неделя сметчика. Дальний Восток»: Впервые соберет специалистов в Хабаровске

Ее проведение связано с масштабными проектами развития территорий
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Крупнейший профессиональный проект «Неделя сметчика» впервые пройдет на Дальнем Востоке с 17 по 21 июня. Событие, организованное Сибирским межрегиональным учебным центром (СМУЦ) совместно с Институтом стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства (ИСИИККС) состоится в Хабаровске. Ежегодно для участия в проекте съезжаются более 300 специалистов из разных регионов страны, чтобы обновить свои знания и получить дополнительные навыки. Организация проведения «Недели сметчика. Дальний Восток» в первую очередь связана с динамично меняющейся строительной отраслью, реформами в области ценообразования и масштабными проектами по развитию Дальневосточного региона.

В ходе «Недели сметчика» будут рассмотрены основные направления в области стоимостного инжиниринга: общестроительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные и проектно-изыскательские работы. В рамках программы для специалистов будет организован «Круглый стол», где ведущие эксперты-практики из Москвы и Санкт-Петербурга будут отвечать на самые важные вопросы - всё для того, чтобы участники проекта смогли более подробно разобрать самые актуальные проблемы строительной сферы и найти оптимальные пути их решения.

Курсы будут проводить ведущие специалисты в своей области, неоднократно участвовавшие в подготовке и реализации проектов федерального значения, такие как: Работкин Дмитрий Васильевич, Моргун Светлана Николаевна, Соловьёва Анна Сергеевна и Кисляков Михаил Михайлович. Эксперты уделят время рассмотрению примеров из профессиональной практики, в том числе судебной. Слушатели смогут не только пообщаться с коллегами и поделится опытом работы друг с другом, а также обзавестись полезными знакомствами, но и принять участие в ежегодном конкурсе «Недели сметчика» на звание «Лучший сметчик» с награждением по трем номинациям.

Подробности можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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