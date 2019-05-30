Подросток разбил родительский автомобиль в Дальнереченском районе Приморья

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-30T09:43:34+03:00

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В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 2 километрах от станции Дальнереченск. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморью.

Установлено, что за рулем автомобиля «Тойота Краун» находился 17-летний подросток, на пассажирском сидении - двое его приятелей в возрасте 16 лет. Компания двигалась со стороны улицы Рябуха в направлении автодороги А-370 «Уссури». Юный водитель превысил скорость движения, не справился с управлением, пересек полосу встречного движения и съехал в кювет. Конечной точкой горе-водителя стало дерево, в которое припарковался юный «Шумахер». В результате неумелого маневра пострадали три человека: водитель и пассажиры, потребовалась госпитализация.

ДТП произошло в темное время суток при работающем искусственном освещении.

Сотрудниками полиции установлено, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя, сам подросток ранее обучение на право управления транспортным средством не проходил и к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

По факту автомобильной аварии вынесено определение о проведении административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU