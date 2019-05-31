2019-05-31T07:39:35+03:00
Общество

Жителю Приморья вернули его похищенный автомобиль

Мужчина хотел помыть автомобиль, а в результате чуть не лишился его
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По составу преступления возбуждено уголовное.По составу преступления возбуждено уголовное.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В дежурную часть отдела МВД России по Находке поступило заявление об угоне автомобиля. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Находка.

Полицейскими установлено, что автомобиль был похищен с автомойки, расположенной на улице Шоссейной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Владивостока, бывший сотрудник автомойки, где и произошло преступление, также он был неоднократно судим за кражи.

В отделе полиции преступник дал признательные показания и рассказал, что после увольнения с автомойки, будучи в ненетрезвом состоянии, проник на территорию знакомых боксов и угнал автомобиль. После виртуозного похищения чужой машины, злоумышленник попытался продать авто, но не успел.

Возбуждено уголовное дело, автомобильному вору грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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