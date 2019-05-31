Боевой корабль из Японии придет в порт Владивостока

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-31T11:01:46+03:00

В последний раз корабль Японии посещал Владивосток в ноябре 2017 года Фото: Олег БЕЛОВ

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Эсминец «Судзунами» Морских сил самообороны Японии прибудет в порт Владивостока для участия в российско-японском учениях «Сарекс-2019», которые пройдут 10 июня. Об этом в пятницу заявили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

- В соответствии с ранее достигнутыми двусторонними договоренностями 10 июня главную базу Тихоокеанского флота Владивосток посетит эскадренный миноносец Морских сил самообороны Японии «Судзунами». В столицу Приморского края корабль прибудет на пять дней, - говорится в сообщении ТОФ.

Также запланирован визит вежливости японских моряков к командованию флота, участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Российско-японские учения «Сарекс» (SAREX - Search and Rescue Exercise), которые пройдут в акватории залива Петра Великого, направлены на отработку действий по поиску и спасению на море.

Всего в нынешнем году Россия и Япония проведут более 30 совместных военных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU