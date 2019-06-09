Пенсионерка в Приморье 11 лет терпела «скотские» ограничения

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-09T13:09:24+03:00

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После обращения в прокуратуру Приморского края с личного хозяйства жительницы села Вольно-Надеждинское сняли ограничения, наложенные еще в 2008 году из-за больных коров.

Запрет касался использования мяса и молока домашних животных, в том числе на продажу. Однако оказалось, что даже после того, как женщина выполнила предписания ветеринарной инспекции по предотвращению распространения болезни, а весь домашний скот уже был здоров, администрация и ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных района не сняли запрет.

«Ситуация вопиющая – 11 лет на хозяйстве был запрет. При этом при отсутствии оснований для таких ограничений уполномоченные органы не спешили его снять, что негативно влияло на состояние домашнего хозяйства. Мы обратились в прокуратуру, и после вмешательства надзорного органа районная администрация и ветеринарная инспекция сняли ограничения с хозяйства пенсионерки», – сообщил сопредседатель приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов.

ИСТОЧНИК KP.RU