2019-06-12T05:31:07+03:00
Происшествия

Во Владивостоке ищут очевидцев смертельной аварии с участием микроавтобуса

Инцидент произошел в Первомайском районе города
София МИХАЙЛОВА
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Фото: vlnews24.Фото: vlnews24.
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Полиция Приморья разыскивает очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла во вторник утром, 11 июня. Микроавтобус насмерть сбил женщину, а после - налетел на столб.

По данным пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, за рулем автомобиля марки Toyota Noah находился мужчина 1978 года рождения. Он серьезно превысил скорость движения и в районе дома по улице Пихтовая, 21 сбил женщину 1952 года рождения. От полученных травм 57-летний пешеход скончалась на месте аварии еще до приезда бригады скорой помощи.

41-летнего водителя сотрудники ГИБДД задержали. Выяснилось, что управлял автомобилем он, находясь в нетрезвом состоянии. По данным пресс-службы ведомства, в 2005 году водителя уже лишали прав за подобное нарушение. Тогда мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

Сейчас специалисты проводят ряд исследований и проверку по факту смертельной аварии.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться в Управление МВД России по городу Владивостоку: Военное шоссе, 24, кабинет №308 либо по телефону 8902 487 9505.

ИСТОЧНИК KP.RU

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