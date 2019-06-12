Во Владивостоке ищут очевидцев смертельной аварии с участием микроавтобуса
Полиция Приморья разыскивает очевидцев смертельного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла во вторник утром, 11 июня. Микроавтобус насмерть сбил женщину, а после - налетел на столб.
По данным пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, за рулем автомобиля марки Toyota Noah находился мужчина 1978 года рождения. Он серьезно превысил скорость движения и в районе дома по улице Пихтовая, 21 сбил женщину 1952 года рождения. От полученных травм 57-летний пешеход скончалась на месте аварии еще до приезда бригады скорой помощи.
41-летнего водителя сотрудники ГИБДД задержали. Выяснилось, что управлял автомобилем он, находясь в нетрезвом состоянии. По данным пресс-службы ведомства, в 2005 году водителя уже лишали прав за подобное нарушение. Тогда мужчина отказался от медицинского освидетельствования.
Сейчас специалисты проводят ряд исследований и проверку по факту смертельной аварии.
Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, ставшим непосредственными свидетелями автоаварии, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться в Управление МВД России по городу Владивостоку: Военное шоссе, 24, кабинет №308 либо по телефону 8902 487 9505.
ИСТОЧНИК KP.RU