Сотрудники АО «Восточный Порт» прошли очередной курс обучения по программе ISO 14001:2015

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-13T12:35:21+03:00

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Сотрудники АО «Восточный Порт» без отрыва от производства прошли очередной пятидневный курс обучения по программе «Менеджер/Внутренний аудитор системы экологического менеджмента по ISO 14001:2015».

Подобные обучающие циклы обязательны для работников предприятий, получивших сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока - обладатель данного документа.

Большое внимание в учебном плане уделяется взаимосвязи всех подразделений порта, изучению влияния работы терминала на экологию, планированию деятельности на рабочем месте с учетом рисков и возможностей, постановке и достижению экологических целей.

Сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» подтверждает, что АО «Восточный Порт» соответствует как российскому законодательству, так и международным требованиям по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.

В 2017 году эксперты DNV GL — Business Assurance подтвердили соответствие деятельности и системы экологического менеджмента «Восточного Порта» всем необходимым требованиям стандарта. Специалисты проинспектировали все производственные площадки и отметили эффективность реализуемой комплексной экологической политики, а также способность предприятия достигать соответствия государственным и нормативным требованиям.

Обучение по программе «Менеджер/Внутренний аудитор системы экологического менеджмента по ISO 14001:2015» проходило на базе учебно-курсового комбината, одного из подразделений АО «Восточный Порт», специально созданного для организации образовательной деятельности сотрудников. Обучение здесь проходит по 50 специальностям от профпереподготовки до повышения квалификации в сотрудничестве с ведущими институтами и учебными центрами России.

ИСТОЧНИК KP.RU