2019-06-15T06:04:37+03:00
Общество

Во Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова

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Во Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флотуВо Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища. Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту
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Сегодня, 15 июня, во Владивостоке на Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся 76-й по счету выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова.

В торжественной церемонии производства в офицеры и мичманы принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители администрации Приморского края, руководство Владивостока, представители ветеранских и общественных организаций региона, родные и близкие выпускников.

Лейтенантские погоны и морские кортики получили 133 офицера. 35 выпускников училища получили дипломы об образовании и мичманские погоны. Традиционно курсанты, окончившие училище с отличием, а в этом году таких выпускников более 30, получили документы об образовании, погоны и кортики из рук командующего Тихоокеанским флотом. Адмирал Сергей Авакянц поздравил выпускников с успешным окончанием обучения и пожелал им успехов в служении Отечеству.

Церемония выпуска офицеров и мичманов завершилась общим торжественным прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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