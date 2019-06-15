Во Владивостоке состоялся 76-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова

СЕГОДНЯ 06:04 2019-06-15T06:04:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 июня, во Владивостоке на Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялся 76-й по счету выпуск офицеров и мичманов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова.

В торжественной церемонии производства в офицеры и мичманы принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители администрации Приморского края, руководство Владивостока, представители ветеранских и общественных организаций региона, родные и близкие выпускников.

Лейтенантские погоны и морские кортики получили 133 офицера. 35 выпускников училища получили дипломы об образовании и мичманские погоны. Традиционно курсанты, окончившие училище с отличием, а в этом году таких выпускников более 30, получили документы об образовании, погоны и кортики из рук командующего Тихоокеанским флотом. Адмирал Сергей Авакянц поздравил выпускников с успешным окончанием обучения и пожелал им успехов в служении Отечеству.

Церемония выпуска офицеров и мичманов завершилась общим торжественным прохождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU