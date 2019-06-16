2019-06-16T11:10:56+03:00
Общество

С начала сезона в Приморье уже 50 ДТП с участием мототранспорта, 8 человек погибло

Каждый пятый мотоциклист – пьяный, каждый второй – без прав
Сергей БАЛАНОВ
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В Приморье отмечен рост тяжести последствий ДТП с участием мотоциклистов. Фото: пресс-служба МВД по ПКВ Приморье отмечен рост тяжести последствий ДТП с участием мотоциклистов. Фото: пресс-служба МВД по ПК
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В Приморском крае отмечен рост тяжести последствий ДТП с участием мотоциклистов. С начала мотосезона в регионе зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, 8 человек погибли, 28 получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 60%.

Наибольшее число, как и следует ожидать, произошло во Владивостоке. Среди погибших также жители Артема, Партизанска, Спасска-Дальнего и Хасанского района.

Чаще всего к авариям приводит несоблюдение мотоциклистами очередности проезда и выезд на полосу встречного движения. Впрочем, это далеко не единственные нарушения.

Оказывается, в каждом пятом ДТП мотоциклисты выезжают на дорогу с признаками опьянения, почти половина – без соответствующих документов. Госавтоинспекция Приморского края напоминает, что управление мотоциклом либо мопедом без права управления влечет наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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